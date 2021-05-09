Два человека погибли при пожаре на юге Москвы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, Дербеневская улица Карта всех событий

Два человека стали жертвами пожара в бытовке недалеко от Павелецкого вокзала. Об этом в ночь на воскресенье, 9 мая, рассказали в столичных экстренных службах.

По словам источника в экстренных службах, загорелась бытовка на Дербеневской улице. Огонь охватил площадь около десяти квадратных метров.

Пожарные, боровшиеся с огнем, нашли в помещении тела двоих погибших. К настоящему времени пожар потушен, сообщает ТАСС.

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