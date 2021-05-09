МЧС с начала 2021 года обезвредило свыше 860 военных боеприпасов

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Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России в 2021 году обезвредили 861 боеприпас, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны.

Как уточнили в ведомстве, в числе разминированных снарядов — 152 авиабомбы. Чаще всего такие работы проходили на юге и в центральной части России, а также в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах в местах, где шли ожесточенные бои.

Каждый год МЧС обезвреживает около 40 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В частности, в 2020 году пиротехники ликвидировали более 36 тысяч взрывоопасных предметов, включая 2,5 тысячи авиабомб, сообщает ТАСС.

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