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МЧС с начала 2021 года обезвредило свыше 860 военных боеприпасов
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

МЧС с начала 2021 года обезвредило свыше 860 военных боеприпасов

Татьяна Плотникова

Общество

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций России в 2021 году обезвредили 861 боеприпас, сохранившийся со времен Великой Отечественной войны.

Как уточнили в ведомстве, в числе разминированных снарядов — 152 авиабомбы. Чаще всего такие работы проходили на юге и в центральной части России, а также в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах в местах, где шли ожесточенные бои.

Каждый год МЧС обезвреживает около 40 тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны. В частности, в 2020 году пиротехники ликвидировали более 36 тысяч взрывоопасных предметов, включая 2,5 тысячи авиабомб, сообщает ТАСС.

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МЧСобезвреживание боеприпасовВеликая Отечественная война
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