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Снаряд нашли на территории жилого комплекса в Новой Москве
Фото: Moscow-live

Снаряд нашли на территории жилого комплекса в Новой Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Новофёдоровское, коттеджный посёлок Фаворит, 100 Карта всех событий

На территории Новой Москвы специалисты нашли предмет, похожий на снаряд. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Снаряд обнаружили в поселении Новофедоровском на территории коттеджного поселка «Фаворит». Источник уточнил, что предмет нашли неподалеку от дома № 100.

Ранее «ВМ» сообщала, что фура перевернулась из-за перегруза на юге Москвы.

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