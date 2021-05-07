Фура перевернулась из-за перегруза на юге Москвы

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Россия, Москва, улица Подольских Курсантов Карта всех событий

Грузовая фура перевернулась на юге столицы. Об этом в пятницу, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Подольских Курсантов. По данным источника, грузовик перевернулся из-за перегруза.

В аварии пострадал один человек. Данных о его состоянии пока нет.

Ранее «ВМ» сообщала, что дерево упало на дорогу на востоке Москвы.

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