Дерево упало на дорогу в восточном районе Москвы

Фото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Россия, Москва, 15-я Парковая улица, 26к1 Карта всех событий

Дерево упало на дорогу в восточном районе столицы. Об этом в четверг, 6 мая, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что инцидент произошел на 15-й Парковой улице в районе дома № 26. Из-за этого было временно перекрыто движение транспорта, в том числе городских автобусов.

Экстренные службы расчистили дорогу. В ведомстве добавили, что движение на участке уже полностью восстановлено.

Ранее источник «ВМ» сообщил об угрозе обрушения зданий в нескольких районах Москвы.

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