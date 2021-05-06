Источник сообщил об угрозе обрушения зданий в нескольких районах Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Кутузовский проспект, 82 Карта всех событий

Угроза обрушения зданий возникла на западе и востоке столицы. Об этом в четверг, 6 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника, в здании на Кутузовском проспекте, 82, почти обрушилась балконная рама. Еще один подобный инцидент зафиксирован на Профсоюзной улице в доме № 70. Подробности уточняются. Официальных комментариев от пресс-службы МЧС на данный момент нет.

В здании на Площади Победы, 2, корпус 2, из-за ветра загнуло кровельные листы. Они еще не обрушились. По данным источника «ВМ», сотрудники МЧС оцепили участок.

Позднее в Комплексе городского хозяйства Москвы опровергли эту информацию. По данным ведомства, в нежилом здании на Профсоюзной сильный ветер оторвал небольшой участок металлического покрытия парапета. Никто из-за этого не пострадал.

Также сильный ветер незначительно повредил остекление балкона в жилом доме на Кутузовском проспекте.

Ранее «ВМ» писала, что два человека пострадали при столкновении автомобилей на юго-западе Москвы.

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