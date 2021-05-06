Тело недоношенного ребенка нашли в подмосковном поселке

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Россия, Московская область, Наро-Фоминский городской округ, деревня Селятино Карта всех событий

Тело недоношенного ребенка обнаружили на территории Наро-Фоминского городского округа. Об этом в четверг, 6 мая, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Инцидент произошел неподалеку от Дома культуры «Мечта» в рабочем поселке Селятино. Наро-Фоминская городская прокуратура проводит проверку по факту произошедшего.

В свою очередь старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий уточнила «ВМ», что найденное тело новорожденного младенца было завернуто в простыню.

— Принимаются меры к установлению матери ребенка. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, — заключила представитель ведомства.

Ранее «ВМ» сообщала, что тело 28-летней блогерши нашли в лесу под Екатеринбургом.

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