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Тело 28-летней блогерши нашли в лесу под Екатеринбургом
Фото: tekstilschiky.mos.ru

Тело 28-летней блогерши нашли в лесу под Екатеринбургом

Илья Ашуров

Происшествия

В лесном массиве в окрестностях Екатеринбурга было найдено тело блогерши Кристины Журавлевой. Об этом СМИ сообщили в среду, 5 мая.

28-летняя девушка вела блог о стиле и красоте в Instagram, у нее были десятки тысяч подписчиков. Известно, что недавно она перестала вести свои страницы в социальных сетях, а связь с ней пропала.

— Девушку нашли в середине апреля в лесополосе, — цитирует слова источника в правоохранительных органах E1.RU.

Причины смерти 28-летний девушки неизвестны. Уточняется, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту случившегося.

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