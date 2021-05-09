Подмосковные спасатели вытащили из ямы застрявшую беременную корову

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В Московской области сотрудники пожарно-спасательной части № 254 ГКУ МО «Мособлпожспас» вызволили из ямы застрявшую в ней беременную корову.

Как уточнили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас», инцидент произошел в деревне Субботино городского округа Павловский Посад. За помощью обратились работники местной фермы.

Поскольку подвести технику к месту происшествия не удалось, спасатели обвязали животное пожарными рукавами и вытащили из ямы. Эта операция заняла примерно час.

Корову передали для осмотра ветеринару, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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