Крупный пожар в многоквартирном доме в Крыму ликвидировали
В Крыму ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме. Об этом сообщается на сайте главного управления МЧС по Республике Крым в воскресенье, 9 мая.
Уточняется, что сообщение о возгорании на улице Школьной в селе Табачном Бахчисарайского района поступило вечером 8 мая. Загорелась кровля жилого дома. Огонь распространился на площади 1,2 тысячи квадратных метров.
Спасателям удалось локализовать пожар к 01:50, ликвидация произошла в 05:25, добавили в ведомстве.
Информации о пострадавших не поступало.
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