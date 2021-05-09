«С Антоном я не общаюсь»: Евгения Лоза рассказала о причинах развода с Батыревым

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Актриса Евгения Лоза рассказала, что болезненно пережила развод с супругом, актером Антоном Батыревым, но не жалеет о принятом решении.

Пара поженилась в августе 2019 года, но уже весной 2020 года сообщила о разрыве. Евгения Лоза подтвердила сообщения о разводе и больше не комментировала эти события.

Недавно актриса рассказала о разрыве с мужем подробнее. По ее словам, они с супругом оказались разными людьми.

— Развод был тяжелым. Мне кажется, что он таковой для всех и всегда. Нельзя сказать, что мы просто взяли и развелись внезапно. Тут был целый ряд причин. Сейчас с Антоном я не общаюсь, — сказала она.

Евгения Лоза добавила, что не обижается на бывшего супруга. По ее мнению, он заслуживает счастья. Про себя она добавила, что пока не встретила своего будущего мужа, сообщает «СтарХит».

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