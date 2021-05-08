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Экс-супруг Жанны Бадоевой рассказал о причинах развода с ведущей
Фото: предоставлено пресс-службой Первого канала

Экс-супруг Жанны Бадоевой рассказал о причинах развода с ведущей

Евгения Владимирова

Звезды

Клипмейкер Алан Бадоев рассказал о причинах разрыва с бывшей супругой. Пара находилась в браке в течение девяти лет, у них родились дочь Лолита и сын Борис, но в 2012 году звезды разошлись.

По словам мужчины, расставание было очень непростым, хотя оба партнера понимали, что это было им необходимо.

— У нас были вечера, когда мы сидели на полу с чемоданами и просто рыдали, держа друг друга за руки. Но было понимание того, что это нужно закончить. Потому что страсть прошла, дальше были бы только ссоры, — рассказал Бадоев.

На развод повлияло и желание позаботиться о детях. Бадоев признался, что им не хотелось травмировать их разногласиями в семье.

Пара после расставания осталась в хороших отношениях. Клипмейкер отметил, что благодарит бывшую супругу за брак, детей и вдохновение, которым она делилась с ним. Он признался, что Бадоева научила его жить.

— Жанна — тот человек, который полностью поменял мою жизнь, научил меня, как надо жить. Эта женщина вдохнула, наверное, половину всего, что можно увидеть в Алане Бадоеве. Она человек, которому мне хотелось подражать во всем, в легкости бытия, — поделился в интервью для YouTube-канала «Маша Ефросинина».

Ранее телеведущая Жанна Бадоева рассказала о том, как проходит карантин в Италии.

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