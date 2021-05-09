Женская сборная России по керлингу вышла в финал чемпионата мира в Канаде

Фото: Федерация керлинга России / Facebook

Женская сборная России по керлингу одержала победу в игре с олимпийским чемпионом, командой Швеции, в полуфинале чемпионата мира, который проходит в Канаде.

Встреча прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 8:7 в пользу сборной России. В составе российской команды: Алина Ковалева, Юлия Портунова, Галина Арсенькина и Екатерина Кузьмина.

В финале чемпионата мира российские керлингистки встретятся со спортсменками из Швейцарии.

Сборная России выступает на ЧМ в Канаде под названием RCF (The Russian Curling Federation Team) и флагом Федерации керлинга России. Форма керлингисток не имеет российского триколора и герба.

Чемпионат мира по керлингу: сборная России победила шведок в полуфинале и во второй раз в истории сыграет в финалеhttps://t.co/JEEcEXyR4M — Керлинг (@sports_curling) May 9, 2021

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