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Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура РПЛ
Фото: Twitter / ЦСКА

Московский ЦСКА обыграл «Краснодар» в матче 29-го тура РПЛ

Анастасия Колоскова

Спорт
Россия, Москва, Автозаводская улица, 23А Карта всех событий

Футболистам столичного ЦСКА наконец удалось прервать трехматчевую безвыигрышную серию в чемпионате России. Они одержали победу в домашней игре с «Краснодаром» в 29-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча состоялась в субботу, 8 мая, в Москве. Матч завершился со счетом 3:1 в пользу армейцев. Голы в ворота соперников забили Чидера Эджуке (на 32-й минуте), Федор Чалов (56-я минута) и вернувшийся после травмы Марио Фернандес (69-я минута). Единственный гол в команде «Краснодара» принадлежит Виктору Классону (26-я минута).

Эта победа стала первой для ЦСКА с 12 апреля. На счету команды, продолжающей борьбу за выход в еврокубки, 50 очков. Армейцы расположились на шестой строчке в таблице РПЛ. Их на два очка опережают казанский «Рубин» и «Сочи», разделившие 4 и 5-ю строчки. «Краснодар», набравший 38 очков, занимает 11-е место.

Ранее «Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 29-го тура РПЛ.

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