«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» в матче 29-го тура РПЛ

Фото: twitter.com/zenit_spb

Петербургский футбольный клуб «Зенит» провел первый матч в ранге чемпиона России по футболу сезона 2020/21. Матч был сыгран вничью с ФК «Уфа» в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч прошел в Уфе в субботу, 8 мая. Встреча завершилась со счетом 0:0. Форвард «Зенита» Сердар Азмун получил шанс забить свой 20-й гол на 45-й минуте. Однако он не смог реализовать пенальти.

«Уфа» поднялась в таблице РПЛ на 14-е место, получив 22 очка. Она обошла на один балл волгоградский клуб «Ротор». У «Зенита» на данный момент 62 очка.

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