Минтруд России не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе

Фото: Правительство РФ

Министерство труда России не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в воскресенье, 9 мая.

— Нет, — сказал Котяков, отвечая на вопрос, планирует ли министерство продолжить практику непрерывных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение о введении таких длинных праздников внесла глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это поможет избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

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