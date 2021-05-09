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Минтруд России не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе
Фото: Правительство РФ

Минтруд России не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе

Виктория Родимкина

Общество

Министерство труда России не планирует вводить длинные майские праздники на постоянной основе. Об этом заявил глава ведомства Антон Котяков в воскресенье, 9 мая.

— Нет, — сказал Котяков, отвечая на вопрос, планирует ли министерство продолжить практику непрерывных майских выходных, сообщает РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 1 по 10 мая. Предложение о введении таких длинных праздников внесла глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это поможет избежать ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

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