Путин рассказал, как будет приниматься решение об открытии границ России

Фото: Администрация президента РФ

Российские власти примут решение об открытии границ на основе анализа ситуации с COVID-19 в других странах. Об этом заявил президент России Владимир Путин в четверг, 6 мая.

— Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов, — рассказал глава государства.

Власти страны заинтересованы в том, чтобы люди могли полноценно отдыхать и свободно передвигаться, приводит слова президента РИА Новости.

Ранее Путин заявил, что продление майских праздников улучшило ситуацию с COVID-19 в России.

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