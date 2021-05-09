Человек погиб при пожаре на проспекте Ветеранов в Москве
Россия, Москва, проспект ВетерановКарта всех событий
В Москве на проспекте Ветеранов (прежнее название Проектируемый проезд № 1889 — прим.«ВМ») произошел пожар, при котором погиб человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 9 мая.
Уточняется, что на улице произошло загорание мусора, огонь распространился на три квадратных метра.
При пожаре один человек погиб.
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