Человек погиб при пожаре на проспекте Ветеранов в Москве

Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Россия, Москва, проспект Ветеранов Карта всех событий

В Москве на проспекте Ветеранов (прежнее название Проектируемый проезд № 1889 — прим.«ВМ») произошел пожар, при котором погиб человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 9 мая.

Уточняется, что на улице произошло загорание мусора, огонь распространился на три квадратных метра.

При пожаре один человек погиб.

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