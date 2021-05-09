Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Татарстане
Фото: 16.mchs.gov.ru

Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Татарстане

Виктория Родимкина

Происшествия

В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение о жесткой посадке поступило 9 мая в 12:54.

— В результате происшествия, к сожалению, есть пострадавшие, — отметили в ведомстве.

Разрушений на земле не было выявлено, возгорание самолета не произошло, отметили в пресс-службе МЧС. Специалисты выясняют причину случившегося.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что при жесткой посадке самолета в Татарстане погибли два человека. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

Читайте также: СК сообщил о вероятной гибели людей на борту пропавшего на Камчатке вертолета

гибель в авариижесткая посадкаТатарстан
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Между Палестиной и Израилем: можно ли усидеть на двух стульях

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте