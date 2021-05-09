Два человека погибли при жесткой посадке самолета в Татарстане

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В Татарстане легкомоторный самолет совершил жесткую посадку около села Калейкина. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Республике Татарстан.

Сообщение о жесткой посадке поступило 9 мая в 12:54.

— В результате происшествия, к сожалению, есть пострадавшие, — отметили в ведомстве.

Разрушений на земле не было выявлено, возгорание самолета не произошло, отметили в пресс-службе МЧС. Специалисты выясняют причину случившегося.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что при жесткой посадке самолета в Татарстане погибли два человека. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, сообщает РИА Новости.

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