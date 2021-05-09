СК сообщил о вероятной гибели людей на борту пропавшего на Камчатке вертолета

Фото: ГСУ СК России

Два человека, которые находились на борту пропавшего в субботу, 8 мая, вертолета Ми-2, скорее всего, погибли. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ в воскресенье, 9 мая.

По данным следствия, вертолет вылетел по маршруту аэропорт Кречет — озеро Котельное — река Островная в Елизовском районе Камчатского края. На борту находились командир и пассажир. В районе озера Котельное вертолет перестал выходить на связь.

Вертолет во время поисков нашли в труднодоступной местности. Предварительно, люди, находящиеся на борту, погибли.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, добавили в ведомстве. Следователи вылетели на место случившегося, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что частный вертолет перестал выходить на связь в Камчатском крае.

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