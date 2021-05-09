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«Можете одеваться в лохмотья»: невестка Валерии ответила хейтерам на упреки за частый отдых
Фото: instagram/lianashulginaa

«Можете одеваться в лохмотья»: невестка Валерии ответила хейтерам на упреки за частый отдых

Виктория Родимкина

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Жена сына певицы Валерии Лиана Шульгина на своей странице в соцсети Instagram ответила комментаторам, которые упрекали ее в слишком частых поездках на отдых.

Девушка заявила, что остальные могут ходить без макияжа, в лохмотьях или не выходить из дома, но она так не жила и жить не собирается.

— Дорогие девушки, вы можете ходить без макияжа, одеваться в лохмотья, сидеть с детьми дома, никуда не выбираться. Я так никогда не жила и не буду, я выстраиваю свою жизнь иначе. Я люблю ходить с красивым макияжем, в одежде, которая нравится мне. Прошу о помощи близких людей, если такой возможности нет, выбираюсь куда-то с ребенком. Это не плохо и не хорошо. Это по-другому. Потому что я другая, — написала Лиана Шульгина.

Она также заявила, что каждый может распоряжаться своей жизнью, как пожелает. Всем, кто это понимает, девушка пожелала счастья и внутреннего спокойствия.

Валерия также поддержала невестку. В комментарии под постом она написала, что рада за сына и его супругу.

— Отдых, хоть и короткий, вам был просто необходим. И не обращайте внимания на тех, кто этого не понимает, — прокомментировала певица.

Поклонники поддержали Лиану, но были и те, кто осудил ее.

«Как же вы устали, бедненькие! Пахали денно и нощно, отдых вам необходим»; «Лиана, вы хоть один день в своей жизни поработали?!»; «Вы не устали отдыхать? Отдохните от отдыха», — написали хейтеры.

Напомним, 1 января 2021 года у сына Валерии Арсения Шульгина и его супруги Лианы родилась дочь. Малышку назвали необычным именем Селин.

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