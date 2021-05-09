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Понедельник, 10 мая, в народном календаре получил название в честь апостола и священномученика Симеона – Семен-день. Считалось, что петь 10 мая большой грех, а тот, кто ослушается, будет голодным и бедным весь год, зарабатывая на жизнь подаянием.

В этот день нельзя было поливать комнатные растения, чтобы не разлучиться с любимым человеком. А вот сажать цветы полезно тем, кто одинок, это предвещает романтическую встречу.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Почему нельзя петь 10 мая

Приметы погоды обещали ветреное лето, если восход солнца был ярким и безоблачным, если сова кричит, то скоро похолодает.

10 мая считается Днем основания Российской книжной палаты.

43 года назад в Одессе начались съемки фильма «Место встречи изменить нельзя». Памятники главным героям этого легендарного сериала – Жеглову и Шарапову – были установлены в Москве, Киеве и в Волгограде.

В этот день родились советская поэтесса Юлия Друнина, писательница Галина Щербакова, актриса Марина Влади, российский журналист Владислав Листьев, музыкант Боно, российская телеведущая и политик Оксана Пушкина, канадская супермодель Линда Евангелиста.

Именины отмечают Георгий, Мария, Анастасия, Сергей, Павел, Илларион, Степан, Николай.

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