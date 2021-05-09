Автобус загорелся на внутренней стороне МКАД
Россия, Москва, МКАД, 85-й километр Карта всех событий
В воскресенье, 9 мая, на внутренней стороне 85-го километра МКАД загорелся частный автобус. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в ГУ МЧС по Москве.
Информация о возгорании поступила в органы в 16:36 по московскому времени. Пожарные оперативно прибыли на место инцидента и в 16:47 полностью потушили пожар в автобусе.
В результате аварии никто не пострадал. Уточняется, что автобус был без пассажиров.
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