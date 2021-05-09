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Ребенка госпитализировали на вертолете после ДТП в Новой Москве
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Ребенка госпитализировали на вертолете после ДТП в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Роговское, деревня Кресты Карта всех событий

Несколько человек пострадали в результате аварии с участием двух автомобилей в деревне Крестцы в Новой Москве. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности Москвы.

Два автомобиля столкнулись лоб в лоб на пересечении Варшавского и Калужского шоссе в воскресенье, 9 мая. В результате ДТП пострадали несколько взрослых, а также маленький мальчик.

Ребенка отвезли на скорой помощи до вертолетной площадки «Вороново», откуда мальчика госпитализировали на санитарном вертолете в столичную больницу.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при жесткой посадке самолета в Татарстане.

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