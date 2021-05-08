Полоса движения перекрыта на ТТК из-за столкновения двух автомобилей каршеринга
ДТП с участием двух автомобилей каршеринга произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в субботу, 8 мая.
Уточняется, что авария случилась в районе дома, расположенного по адресу 1-й Сетуньский проезд, владение 10г, строение 1. Столкнулись автомобили марок Lada и Volkswagen, которые принадлежат службе каршеринга.
По данным источника, в результате инцидента никто не пострадал. Из-за ДТП перекрыто движение по одной из полос магистрали.
Ранее два человека пострадали при столкновении автомобилей на юго-западе Москвы.
Читайте также: Более 20 человек погибли на дорогах Москвы за три месяца из-за превышения скорости