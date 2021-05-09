«Душенька-подруженька»: Елизавета Боярская рассказала о новом члене семьи
В семье актрисы Елизаветы Боярской появился новый член семьи — котенок британской породы. Об этом звезда рассказала своим подписчикам в Instagram-аккаунте.
Кошку со светло-коричневой шерсткой решили назвать Лилу.
— Ну все… Полный комплект. Детки, 18 комнатных растений, конечно же, не хватало еще кошки, — с иронией написала Боярская.
Она уточнила, что для нее был очевиден выбор между собакой и кошкой в пользу пушистой Лилу.
— А то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька, — добавила звезда.
Поклонников артистки умилил новый член семьи Боярской. Многие оценили красивый оттенок шерсти и милую мордочку животного.
«Какая она милашка и лапочка»; «Лилу — красотка»; «Глазастик»; «Ну разве от такой можно отказаться?» — написали фанаты в комментариях.
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