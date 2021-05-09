«Душенька-подруженька»: Елизавета Боярская рассказала о новом члене семьи

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

В семье актрисы Елизаветы Боярской появился новый член семьи — котенок британской породы. Об этом звезда рассказала своим подписчикам в Instagram-аккаунте.

Кошку со светло-коричневой шерсткой решили назвать Лилу.

— Ну все… Полный комплект. Детки, 18 комнатных растений, конечно же, не хватало еще кошки, — с иронией написала Боярская.

Она уточнила, что для нее был очевиден выбор между собакой и кошкой в пользу пушистой Лилу.

— А то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька, — добавила звезда.

Поклонников артистки умилил новый член семьи Боярской. Многие оценили красивый оттенок шерсти и милую мордочку животного.

«Какая она милашка и лапочка»; «Лилу — красотка»; «Глазастик»; «Ну разве от такой можно отказаться?» — написали фанаты в комментариях.

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