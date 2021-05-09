Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Душенька-подруженька»: Елизавета Боярская рассказала о новом члене семьи
Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

«Душенька-подруженька»: Елизавета Боярская рассказала о новом члене семьи

Анастасия Волоснова

Звезды

В семье актрисы Елизаветы Боярской появился новый член семьи — котенок британской породы. Об этом звезда рассказала своим подписчикам в Instagram-аккаунте.

Кошку со светло-коричневой шерсткой решили назвать Лилу.

— Ну все… Полный комплект. Детки, 18 комнатных растений, конечно же, не хватало еще кошки, — с иронией написала Боярская.

Она уточнила, что для нее был очевиден выбор между собакой и кошкой в пользу пушистой Лилу.

— А то вокруг одни парни, вот теперь у меня душенька-подруженька, — добавила звезда.

Поклонников артистки умилил новый член семьи Боярской. Многие оценили красивый оттенок шерсти и милую мордочку животного.

«Какая она милашка и лапочка»; «Лилу — красотка»; «Глазастик»; «Ну разве от такой можно отказаться?» — написали фанаты в комментариях.

Читайте также: Зрители признали репетицию Манижи лучшей на «Евровидении»

семьяЕлизавета Боярскаякоты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Мое право на праздник

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Город героев, город-герой: сколько памятных дат в мае

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Проще, дешевле, скуднее: почему обед из трех блюд уходит в прошлое

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отголоски войны. Господь хранит нас!

Все мнения
О проекте