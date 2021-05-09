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Пьяный мужчина напал на полицейских в Новой Москве
Фото: tambov.gov.ru

Пьяный мужчина напал на полицейских в Новой Москве

Анастасия Волоснова

Происшествия
Россия, Москва, Московский, улица Бианки Карта всех событий

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на полицейских в Новой Москве. Об этом рассказала старший помощник руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел в ночь с субботы, 8 мая, на воскресенье, 9 мая, возле жилых домов на улице Бианки. Сотрудники полиции потребовали от мужчины прекратить распивать спиртные напитки. После замечаний злоумышленник напал на полицейских и нанес им несколько ударов.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов прибыли на место по просьбе жителей района, которые жаловались на нарушение общественного порядка.

Мужчину 1985 года рождения задержали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело, пишет ТАСС.

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