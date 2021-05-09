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Движение на участке МКАД затруднено из-за аварии с грузовиком
Фото: Вечерняя Москва

Движение на участке МКАД затруднено из-за аварии с грузовиком

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Москва, МКАД, 22-й километр Карта всех событий

Движение транспорта на участке Московской кольцевой автодороги временно затруднено в связи с дорожно-транспортным происшествием. Об этом в воскресенье, 9 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Как уточняет ведомство, на внутренней стороне 22-го километра трассы (рядом с Каширским шоссе) грузовик наехал на легковой автомобиль. Столкновение произошло во втором ряду МКАД.

После ДТП движение транспорта затруднено на участке протяженностью 2,2 километра, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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