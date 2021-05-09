Движение транспорта на Волгоградском проспекте полностью восстановлено

Фото: соцсети

Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42А Карта всех событий

Движение автотранспорта на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы полностью восстановлено после дорожно-транспортного происшествия. Об этом в воскресенье, 9 мая, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Движение по Волгоградскому проспекту в сторону области к настоящему времени восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Ранее сообщалось, что в районе дома 42А по Волгоградскому проспекту автомобиль совершил наезд на мачту городского освещения. Движение по Волгоградскому проспекту в сторону области было ограничено до одного ряда.

Читайте также: Полоса движения перекрыта на ТТК из-за столкновения двух автомобилей каршеринга