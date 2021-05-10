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Российские керлингистки завоевали серебряные медали чемпионата мира
Фото: instagram.com›russiancurlingfederation

Российские керлингистки завоевали серебряные медали чемпионата мира

Татьяна Плотникова

Спорт

Женская сборная России по керлингу заняла второе место на чемпионате мира, который прошел в канадском городе Калгари.

Национальную команду на турнире представляли Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В финальном матче против команды Швейцарии российские спортсменки проиграли со счетом 2:4.

Поскольку решением Спортивного арбитражного суда России запрещено выступать на международных соревнованиях под своей символикой, в Калгари россиянки выступали под названием The Russian Curling Federation Team и флагом Федерации керлинга России.

Читайте также: Сборная России уступила Канаде в финале юниорского ЧМ по хоккею

керлингРоссиячемпионат мира
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