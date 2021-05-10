Российские керлингистки завоевали серебряные медали чемпионата мира

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Женская сборная России по керлингу заняла второе место на чемпионате мира, который прошел в канадском городе Калгари.

Национальную команду на турнире представляли Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова. В финальном матче против команды Швейцарии российские спортсменки проиграли со счетом 2:4.

Поскольку решением Спортивного арбитражного суда России запрещено выступать на международных соревнованиях под своей символикой, в Калгари россиянки выступали под названием The Russian Curling Federation Team и флагом Федерации керлинга России.

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