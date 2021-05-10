Авария с участием автомобиля такси произошла в Карамышевском проезде
Россия, Москва, Карамышевский проезд, 9с1Карта всех событий
На западе Москвы столкнулись три автомобиля, один из которых — такси. Об этом сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» в понедельник, 10 мая.
Уточняется, что авария произошла по адресу Карамышевский проезд, дом № 9, строение 1.
— На месте работают оперативные службы города. Занято три полосы из четырех, — говорится в сообщении.
В дептрансе добавили, что движение в сторону центра затруднено.
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