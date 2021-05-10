Психологи назвали пять мужских имен, которые отталкивают женщин

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Психологи рассказали, почему привычные для россиян мужские имена не всегда нравятся женщинам. Специалисты связывают это с особенностями звучания и ассоциациями, которые имена вызывают.

Первым в списке стало имя Александр. Приятное звучание сделало это имя одним из популярных в стране. Из-за широкой распространенности оно может вызывать негативные ассоциации у девушек. То, что всегда на слуху, может надоесть, считают эксперты.

Следующим названо имя Иван. Оно не вызывает восхищения у женщин и даже может их раздражать. Слишком высока ассоциация этого имени с Иваном-дураком из сказок.

Популярность также утрачивает скандинавское и древнерусское имя Олег. По мнению психологов, отчество Олеговна вызывает противоречивые и зачастую неприятные ощущения. Поэтому девушки все реже выбирают это имя для своего ребенка.

Как и в случае с Олегами, девушки все чаще отказываются нарекать Сергеями своих сыновей.

Имя Валентин также не нравится девушкам. Эксперты заявили, что их не устраивает сокращенный вариант имени — Валя. Некоторые считают, что этому имени не хватает мужественности: якобы у Валентинов может быть женственный и слабый характер, сообщает Sm-news.ru.

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