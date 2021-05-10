«Усилить удачу»: названы талисманы для разных знаков зодиака

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Астрологи рассказали, какие талисманы подходят разным знакам зодиака. По их мнению, представители зодиакального круга имеют собственные обереги.

Так, Овнам идеально подойдут талисманы с их знаком стихии — огнем. Подойдут обереги с изображением Солнца, звезд и пламени, а также в виде буддийского символа Дорджи. От всех бед защитят также хвосты животных — как настоящие, так и искусственные.

Тельцам подойдут талисманы из натуральных камней, которые содержат в себе правильную для этого знака энергетику. Не подойдут этому знаку обереги красного цвета.

В талисмане для Близнецов должен присутствовать намек на двойственность их знака. Это может быть что-то с изображением маски, ключа, книги. А лучше всего подойдет зеркало.

Ракам подходит все с изображением морских жителей — черепах, дельфинов, рыбок. Можно подобрать украшение-оберег, сделанное из ракушек.

Под покровительством Солнца Львам свойственна удача. Амулеты в виде нашего небесного светила, звезд и даже подсолнуха — идеальный для них вариант.

Дев сберегут миниатюры с изображением фруктов, природные камни с отверстием посередине. А лучше всего защищает представителей этого знака яшма.

Весам в качестве оберега подойдут подвески в виде… весов! В оберегах для этого знака зодиака должны сочетаться баланс и гармония.

Не стоит постоянно носить талисманы Скорпионам, так как им и так часто везет. Усилить удачу помогут монеты с отверстием посередине, символы лягушки или водной стихии.

Представителей знака Стрельца защищают птицы Феникс и скарабей, а все с «лошадиной» тематикой принесет удачу — от подковы до наездника.

Для Козерогов в качестве талисмана подойдут антикварные фигурки, старинные монеты, необычные медальоны. Символы черепахи привлекут удачу в жизни, а пчелы — в бизнесе.

Водолеям можно использовать что-то из алюминия, аметиста, лазурита и аквамарина на удачу. Также подойдут обереги с изображениями пчелы, стрекозы, голубя или подвеска в виде египетского символа Анха.

Многие представители знака Рыб верят в судьбу, так что тщательно подходят к выбору оберегов. Лучшим талисманом для них станут изображения, связанные с их водной стихией, — рыбки, кораллы, волны, сообщает Astro101.ru.

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