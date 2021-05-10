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«Усилить удачу»: названы талисманы для разных знаков зодиака
Фото: pixabay.com/ru

«Усилить удачу»: названы талисманы для разных знаков зодиака

Виктория Родимкина

Общество

Астрологи рассказали, какие талисманы подходят разным знакам зодиака. По их мнению, представители зодиакального круга имеют собственные обереги.

Так, Овнам идеально подойдут талисманы с их знаком стихии — огнем. Подойдут обереги с изображением Солнца, звезд и пламени, а также в виде буддийского символа Дорджи. От всех бед защитят также хвосты животных — как настоящие, так и искусственные.

Тельцам подойдут талисманы из натуральных камней, которые содержат в себе правильную для этого знака энергетику. Не подойдут этому знаку обереги красного цвета.

В талисмане для Близнецов должен присутствовать намек на двойственность их знака. Это может быть что-то с изображением маски, ключа, книги. А лучше всего подойдет зеркало.

Ракам подходит все с изображением морских жителей — черепах, дельфинов, рыбок. Можно подобрать украшение-оберег, сделанное из ракушек.

Под покровительством Солнца Львам свойственна удача. Амулеты в виде нашего небесного светила, звезд и даже подсолнуха — идеальный для них вариант.

Дев сберегут миниатюры с изображением фруктов, природные камни с отверстием посередине. А лучше всего защищает представителей этого знака яшма.

Весам в качестве оберега подойдут подвески в виде… весов! В оберегах для этого знака зодиака должны сочетаться баланс и гармония.

Не стоит постоянно носить талисманы Скорпионам, так как им и так часто везет. Усилить удачу помогут монеты с отверстием посередине, символы лягушки или водной стихии.

Представителей знака Стрельца защищают птицы Феникс и скарабей, а все с «лошадиной» тематикой принесет удачу — от подковы до наездника.

Для Козерогов в качестве талисмана подойдут антикварные фигурки, старинные монеты, необычные медальоны. Символы черепахи привлекут удачу в жизни, а пчелы — в бизнесе.

Водолеям можно использовать что-то из алюминия, аметиста, лазурита и аквамарина на удачу. Также подойдут обереги с изображениями пчелы, стрекозы, голубя или подвеска в виде египетского символа Анха.

Многие представители знака Рыб верят в судьбу, так что тщательно подходят к выбору оберегов. Лучшим талисманом для них станут изображения, связанные с их водной стихией, — рыбки, кораллы, волны, сообщает Astro101.ru.

Читайте также: Астрологи рассказали, чем заняться разным знакам зодиака 10 мая

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