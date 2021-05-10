Астрологи рассказали, чем заняться разным знакам зодиака 10 мая

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Астрологи посоветовали представителям всех знаков зодиака в понедельник, 10 мая, заняться планированием. В этот день, по их мнению, следует определиться и сделать серьезный выбор.

Так, Овнам 10 мая лучше всего провести с близкими, которые готовы оказать помощь в любую минуту. Благоприятно скажется смена обстановки — поездка на пикник или за город.

Тельцам астрологи посоветовали посвятить день новым начинаниям. Представителям этого знака будут хорошо даваться дополнительные навыки, которые повлияют на производительность труда.

Близнецам в понедельник лучше всего отказаться от выполнения любой работы. Этот день им стоит посвятить приятным занятиям, чтобы отвлечься от предстоящих проектов.

Раки 10 мая могут встретить человека, с которым они давно не общались. Ракам не следует принимать конструктивную критику близко к сердцу, нужно тщательно контролировать свои эмоции.

Утро понедельника может принести непредвиденные события, которые нарушат планы Львов на день. Представителям этого знака зодиака нужно следить за своими словами в общении с новыми людьми, а также отказаться от употребления алкоголя.

Девам лучше всего тщательно распланировать месяц. Полезно будет составить список дел, которые предстоит сделать. Их можно распределить по четырем колонкам: срочные и несрочные, важные и неважные.

В понедельник Весы должны заняться размышлениями. Чтобы не впасть в депрессию, им нужно понять, какое дело по-настоящему приносит радость.

Скорпионам 10 мая следует скорректировать свои приоритеты и сделать то, на что долго не хватало решимости.

Астрологи посоветовали Стрельцам тщательно обдумывать каждое решение, избегать авантюр и рискованных выходок. В этот день нужно здраво оценить свои силы и возможности, чтобы не перегореть раньше срока.

Козерогам в этот день рекомендуется находить плюсы даже в самых сложных ситуациях. Таким образом они смогут адаптироваться к любым сюрпризам судьбы и оградить себя от ненужных моральных издержек.

Звезды рекомендуют Водолеям в понедельник отложить смартфоны и отдохнуть. Очистите свои социальные сети от ненужных переписок, отпишитесь от рассылки и неинтересных блогеров. Устройте себе цифровой детокс.

Рыбы смогут прояснить запутанные вопросы и сложные отношения 10 мая. Им придется сделать серьезный выбор — отказаться от меньшего в пользу чего-то большего и перспективного, сообщает Пятый канал.

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