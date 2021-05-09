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Василиса Володина раскрыла судьбу четырех типов знаков зодиака на предстоящей неделе
Фото: instagram/vasilisa.volodina

Василиса Володина раскрыла судьбу четырех типов знаков зодиака на предстоящей неделе

Анастасия Волоснова

Общество

Судьба знаков зодиака на неделе с 10 по 16 мая будет зависеть от типа, к которому они относятся. Об этом рассказала астролог Василиса Володина в своем Instagram-аккаунте.

«Тихие активисты» будут пытаться перетянуть одеяло на себя, чтобы никто не понял, какую хитрость они задумали. К такому типу людей астролог отнесла Овнов, Тельцов, Раков, Весы, Козерогов, Водолеев.

«Мечтатели» пока не определились со своими желаниями, поэтому сбивают других с толку, но поднимают им настроение. Такое поведение будет свойственно Тельцам, Близнецам, Львам, Девам, Скорпионам, Стрельцам и Рыбам.

Овны, Близнецы, Девы, Весы, Козероги и Водолеи на предстоящей неделе будут «Умницами». Представители данных знаков зодиака станут сообразительными и циничными, однако играть будут по правилам.

Аналогичные черты к концу недели также будут свойственны Тельцам, Ракам, Львам, Скорпионам, Козерогам и Рыбам, которые превратятся в «Пионервожатых». Уточняется, что представители данных знаков зодиака могут начать помыкать «Мечтателями».

Читайте также: Астролог предупредила о сложностях на неделе с 10 по 16 мая

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