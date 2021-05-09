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Астролог предупредила о сложностях на неделе с 10 по 16 мая
Фото: pixabay.com

Астролог предупредила о сложностях на неделе с 10 по 16 мая

Анастасия Волоснова

Общество

На неделе с 10 по 16 мая представителей многих знаков зодиака будут ожидать непредвиденные сложности. Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

По ее словам, неделя начнется с новолуния и соединения с Ураном, из-за чего жизненные обстоятельства могут сложиться не так, как их планировали знаки зодиака. В свою очередь Черная Луна вызовет у всех знаков зодиака желание проявить себя.

— Так что будьте внимательнее к своим близким — им точно так же захочется вашего внимания и слов восхищения. Если вы это сделаете, то ваши отношения не только укрепятся, но и выйдут совершенно на другой уровень, — отметила Никольская.

Она добавила, что 14 мая Юпитер перейдет в Рыбы, из-за чего стоит акцентировать внимание на самосовершенствовании, а также помогать нуждающимся.

Сатурн к 15 мая станет статичным, поэтому дела будут задерживаться на несколько недель. Астролог рекомендовала заполнить бумаги и выполнить важные сделки до середины недели, чтобы не попасть в неудобное «окно», пишет 5-tv.ru.

Ранее астрологи назвали четырех везунчиков среди знаков зодиака.

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