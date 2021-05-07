Названы самые мстительные и злопамятные знаки зодиака

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Некоторые представители зодиакального круга отличаются особой мстительностью и злопамятностью. Четверку знаков зодиака, которые способны жестоко ответить своим неприятелям, назвали астрологи.

Славятся своим упрямством и непримиримостью Скорпионы. Благодаря хорошей памяти пощечины судьбы они запоминают навсегда и не могут простить обидчика. Иногда они общаются с ним годами, но в итоге отыгрываются за старые размолвки.

Тихие Рыбы уязвимы лишь до тех пор, пока их не обидят. Они долго терпят, но в душе проклинают обидчика, готовя для него жестокую месть. Примирение с Рыбами возможно, но руку помощи после конфликта рожденные под этим знаком не протянут.

Успешно копят обиды Тельцы. В отличие от других знаков зодиака, они не стараются ужалить оппонента исподтишка, а без стеснений превращают его жизнь в ад.

Девы всегда обижаются на всякие мелочи и не стесняются обсудить обидчика у него за спиной. Со стороны обиженного представителя этого знака льется бесконечный поток негатива. Вместе с тем на серьезную месть их легкого характера чаще всего не хватает, пишет «Клубер».

Ранее астрологи перечислили знаки зодиака, пышущие здоровьем.

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