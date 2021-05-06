Назван знак зодиака, который тяжелее других перенесет ретроградный Меркурий в мае

Кадр из фильма «Любовь к собакам обязательна»

Астрологи рассказали, чего ждать от движения ретроградного Меркурия в период с 30 мая по 23 июня. В это время планета пройдет через знак Близнецов.

Отмечается, что людей может ожидать множество неприятностей. Когда Меркурий разворачивается, вся работа интеллектуальной и мыслительной деятельности затрудняется.

В этот период рекомендуется не покупать новую технику — она будет ломаться. Также следует остерегаться мошенников и быть более внимательным к окружающим. Во время обратного движения планеты люди склонны к частому вранью.

Специалисты уточнили, что тяжелее всего придется Близнецам. Рожденные под этим знаком люди должны проявить внимательность и осторожность к информации.

Период порадует и несколькими приятными факторами: ретроградный Меркурий позволяет найти давно потерянные вещи, а представители некоторых знаков зодиака начнут работать эффективнее обычного, сообщает Пятый канал.

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