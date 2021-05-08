Астрологи назвали четырех везунчиков среди знаков зодиака

Кадр из фильма Поцелуй на удачу

Все люди в той или иной степени могут назвать себя везунчиками. Но астрологи выделяют представителей четырех знаков, идущих под руку с фортуной. Они смело могут назвать себя любимцами судьбы.

Среди таких знаков оказался Овен. Родившиеся под этим знаком с легкостью достигают карьерных высот и заводят полезные знакомства. Овнам стоит благодарить свой характер: они не боятся рисковать и всегда наслаждаются процессом достижения целей. Как говорится, удача любит смелых.

На редкость удачливыми людьми считаются Стрельцы. Им везет вообще во всем. Стрельцам стоит лишь захотеть чего-то, и желаемый объект сам падает к ним в руки. По степени своей удачливости они ничуть не уступают Овнам, а то и вовсе превосходят их.

Еще одним тотальным счастливчиком является Скорпион. Представители этого знака избегают проблем и выходят невредимыми даже из самых опасных ситуаций. Скорпионы выживут при падении самолета, переживут апокалипсис и будут восстанавливать мир после ядерной войны, отмечают астрологи.

Замыкают четверку везунчиков Водолеи. Они не боятся ставить на кон все для достижения цели. Водолеи обходят конкурентов, опережая их на шаг благодаря своему оригинальному мышлению. Для людей, рожденных под этим знаком, нет никаких рамок и ограничений, именно это позволяет им получать от жизни все, сообщает Пятый канал.

Ранее астрологи рассказали о самых мстительных знаках зодиака.

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