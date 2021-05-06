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«Это время будет тяжелым»: астролог объяснила, как новолуние 11 мая повлияет на людей
Фото: pixabay.com/ru

«Это время будет тяжелым»: астролог объяснила, как новолуние 11 мая повлияет на людей

Елена Фролова

Общество

Май насыщен разными астрологическими событиями. Так, пройдут новолуние, полнолуние, а также периоды растущей и убывающей Луны. По мнению специалистов, спутник Земли влияет на состояние людей, а именно на трудоспособность и настроение. Ведический астролог Яна Ваганова рассказала, чего ожидать от новолуния, которое состоится 11 мая.

— Эта фаза Луны будет происходить в созвездии Овна. Это время будет тяжелым. Люди могут ощущать растерянность, будут непоследовательными в своих действиях. Надо быть аккуратным за рулем, лучше 11 мая не начинать новые проекты и не совершать ничего важного, — пояснила Ваганова.

По ее словам, день нужно посвятить отдыху и уединению. Как подчеркнула эксперт, новолуние в Овне означает, что в целом май будет активным. Астролог посоветовала заняться очищением, избавиться от старого. А вот 12 мая, по ее мнению, нужно посвятить планированию. Желательно расписать свои цели и желания на месяц вперед, отмечает ФАН.

— Венера расположена в своем знаке Тельца и пробудет там до 28 мая. Ее соединение с Раху и Меркурием принесет поток свежих творческих идей и вдохновения, поможет освежить отношения, — добавила Ваганова.

При этом она отметила, что если в личной жизни назрели разногласия с партнером, то, скорее всего, напряжение усугубится, возможен разрыв. Особенно опасными считаются 17 и 18 мая. В это время Венера затмевается Раху.

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