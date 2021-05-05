Названы знаки зодиака, которым в мае грозит расставание

Фото: pexels.com / cottonbro

Май для некоторых пар может принести проблемы и разлад в отношениях. Астрологи составили список из пяти знаков зодиака, которым грозит расставание со второй половинкой.

Близнецы

Представители этого знака давно движутся по пути, ведущему к разрыву с партнером. Май может стать решающим месяцем для подобных отношений. Пара уже обзавелась багажом с обидами и недопониманиями, поэтому все это может выплеснуться наружу. Звезды советуют Близнецам тщательно обдумывать каждое свое решение, чтобы не рубить с плеча. Небольшой, но все же шанс на сохранение отношений у них есть. Причем тем, кому все-таки предстоит пережить расставание в мае, предстоящим летом встретится другой человек, который поможет сгладить боль от расставания.

Стрелец

В мае представители данного зодиакального знака могут узнать жестокую правду о своей второй половинке. Некоторые Стрельцы «пригрели на своей груди змею». Однако, сильные представители этого знака зодиака не будут долго страдать, примут ситуацию такой, какова она есть. Скорее всего они поблагодарят партнера за прожитые годы и отпустят его. Стрельцы точно знают, что они достойны большего. А звезды обещают им это большее уже к концу текущего года.

Рыбы

Рыбы не просто расстанутся в мае, а разведутся. Этот процесс будет болезненным, однако, пережив все его тяготы, они смогут познать настоящее счастье. На данный момент представителям данного знака зодиака нужно думать о своем благе. Основываться надо не на эмоциях, а на разуме. Рыбы должны уже понять, что часто они делают выбор в пользу не тех людей, и ждут от них больше, чем им могут дать. Рыбам следует научиться быть избирательней при выборе второй половинки, а также уметь отдавать «пальму первенства» другому человеку. Важно уметь решать вопросы сообща, а не самому.

Скорпион

Представители этого знака тоже могут поругаться со своими партнерами. Однако этот разлад не будет фатальным. Парам, в которой есть Скорпионы, нужно пережить все возникшие недопонимания и попытаться разобраться в ситуации, так как он не могут жить друг без друга. Их личная жизнь наладится уже к концу лета. А до того времени, им стоит побыть порознь, подумать о причинах постоянных ссор. Скорпионам звезды советуют снизить уровень своих ожиданий, стать менее эгоистичным. До того как предъявлять претензии, нужно сначала разобраться в себе. Представители этого зодиакального знака должны научиться брать на себя ответственность, отмечает Newinform.

Телец

Рожденные под этим знаком зодиака расстанутся со своей второй половинкой не навсегда. Астрологи советуют Тельцам дать своим партнерам время, чтобы они поняли, чего хотят на самом деле. Причем вместе эти пары сумеют найти нужное решение. Если же ссора затянется надолго, то разрыв произойдет без особых драм. Однако звезды советуют Тельцам не действовать импульсивно.

Читайте также: Выходи за меня: названы знаки зодиака, которым сделают предложение в мае