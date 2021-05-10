Назван топ-3 самых несчастных знаков зодиака среди женщин

Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Астрологи заявили, что есть представительницы знаков зодиака, которым с легкостью дается все — карьера, любовь и семья. А есть и такие, кому постоянно не везет.

У женщин-Близнецов очень сложный характер, который и мешает им быть счастливыми. При этом такие девушки склонны к самокритике — Близнецы любят заниматься самокопанием, что также не прибавляет им счастья. Для гармонии таким женщинам нужен любящий партнер, который примет их такими, какие они есть.

Жизнь Дев похожа на полосу препятствий. Они очень стараются сделать все идеально и тратят на это слишком много времени. Больше всего женщины-Девы страдают от подчиненного положения на работе и в браке. При долгом угнетении Девы привыкают к позиции жертвы и забывают о счастье.

Главная проблема женщин-Весов — неуверенность в себе. Они могут быть талантливы и умны, но лишены веры в собственные силы. Поэтому представительницы этого знака часто откладывают важные решения или оставляют право выбора другим. Они также легко поддаются влиянию, что в конечном счете делает их несчастными, сообщает Пятый канал.

Читайте также: Психологи назвали пять мужских имен, которые отталкивают женщин