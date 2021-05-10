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Туристический сервис Russpass получил награду за вклад в диджитал-индустрию
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Туристический сервис Russpass получил награду за вклад в диджитал-индустрию

Виктория Родимкина

Город

Цифровой туристический сервис Russpass стал лауреатом Всероссийской интернет-премии «Прометей-2021». Награду присудили сервису в номинации «Развлечения, отдых, туризм» за вклад в digital-индустрию и жизнь людей.

Премия вручается сайтам, мобильным приложениям, интернет-проектам за технологический, экономический, культурный, социальный, образовательный или оздоровительный вклад в жизнь граждан.

Жюри конкурса оценивает участников по разным критериям — оригинальности идеи, актуальности, общественному вкладу, эстетике и другим.

Сервис Russpass заработал в июле прошлого года для помощи в планировании путешествий по России. С момента запуска сервисом воспользовались свыше миллиона пользователей. Число туристических предложений превышает две тысячи. В их число входят туры по регионам, экскурсии по городам, посещение культурных площадок по всей стране, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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туристынаградаЦифровой туристический сервис Russpass
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