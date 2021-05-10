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Сезон велоэкскурсий откроется в парке «Кузьминки-Люблино» 12 мая
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сезон велоэкскурсий откроется в парке «Кузьминки-Люблино» 12 мая

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Кузьминская улица, 10с1Карта всех событий

В столичном парке «Кузьминки-Люблино» открывается сезон велоэкскурсий. Прогулки запланированы на каждую среду, сбор участников — в 15:00.

Первая экскурсия назначена на 12 мая. Все прогулки будут бесплатными. Специалисты Мосприроды разработали маршруты по парку, остановки запланированы в самых интересных местах. Гиды расскажут об истории усадьбы, природе и достопримечательностях.

Сбор участников проходит по адресу Кузьминская улица, дом 10, строение 1. Принять участие в велоэкскурсиях смогут взрослые и дети от семи лет. Приезжать следует на своих велосипедах, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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