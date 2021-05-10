Около семи тысяч пассажиров перевезли коммерческие перевозчики в Москве за сутки

Фото: Марина Басанова / Вечерняя Москва

В столице коммерческие перевозчики работают уже на девяти городских маршрутах, за сутки они перевезли около семи тысяч пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 10 мая.

По данным дептранса, коммерческие автобусы начали ходить по тактовому расписанию, а доля автобусов большого класса возросла до 73 процентов.

Помимо этого, в каждом салоне установлены системы WI-FI и USB-разъемы для гаджетов. Также автобусы стали чаще мыть и дезинфицировать, а в кабинах у водителей установлены системы «Антисон».

По данным департамента, до конца июня этого года будут запущены 1,3 тысячи новых автобусов на 157 обновленных маршрутах.

Читайте также: Москвичей предупредили об изменении номера автобусного маршрута