Около семи тысяч пассажиров перевезли коммерческие перевозчики в Москве за сутки
В столице коммерческие перевозчики работают уже на девяти городских маршрутах, за сутки они перевезли около семи тысяч пассажиров. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» в понедельник, 10 мая.
По данным дептранса, коммерческие автобусы начали ходить по тактовому расписанию, а доля автобусов большого класса возросла до 73 процентов.
Помимо этого, в каждом салоне установлены системы WI-FI и USB-разъемы для гаджетов. Также автобусы стали чаще мыть и дезинфицировать, а в кабинах у водителей установлены системы «Антисон».
По данным департамента, до конца июня этого года будут запущены 1,3 тысячи новых автобусов на 157 обновленных маршрутах.
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