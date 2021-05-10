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Москвичей предупредили об изменении номера автобусного маршрута
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Москвичей предупредили об изменении номера автобусного маршрута

Татьяна Плотникова

Транспорт

Пресс-служба ГУП «Мосгортранс» информирует пассажиров о корректировке одного из автобусных маршрутов в столице.

С воскресенья, 9 мая, маршруту № 838 присвоен новый номер — 238к.

Актуальное расписание и маршруты наземного городского транспорта опубликованы на официальном сайте ГУП «Мосгортранс».

Ранее стало известно, что маршрут автобуса № 158 временно изменят в Москве.

Читайте также: Первые односекционные трамваи вышли на маршруты на северо-западе столицы

ГУП «Мосгортранс»городской общественный транспортМосква
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