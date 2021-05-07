Маршрут автобуса № 158 временно изменят в Москве
В столице изменится маршрут автобуса № 158 на время благоустройства улиц на острове Балчуг. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Уточняется, что с 10 мая эти автобусы будут ходить по Большому Устьинскому мосту и улице Солянке между Садовнической улицей и метро «Китай-город».
Чтобы проехать по улице Варварка и Большому Москворецкому мосту, горожанам придется воспользоваться автобусом № м5.
Ранее сообщалось, что движение на 3-й Фрунзенской улице ограничат с 11 мая.
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