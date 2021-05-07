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Маршрут автобуса № 158 временно изменят в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Маршрут автобуса № 158 временно изменят в Москве

Юлия Павлушова

Город

В столице изменится маршрут автобуса № 158 на время благоустройства улиц на острове Балчуг. Об этом в пятницу, 7 мая, сообщает Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Уточняется, что с 10 мая эти автобусы будут ходить по Большому Устьинскому мосту и улице Солянке между Садовнической улицей и метро «Китай-город».

Чтобы проехать по улице Варварка и Большому Москворецкому мосту, горожанам придется воспользоваться автобусом № м5.

Маршрут автобуса № 158 временно изменят в МосквеФото: Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы

Ранее сообщалось, что движение на 3-й Фрунзенской улице ограничат с 11 мая.

Читайте также: Закрытие станций метро и перекрытия: как изменится схема движения в Москве 9 мая

Китай-городДепартамент транспорта Москвыавтобус
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