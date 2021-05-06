Движение на 3-й Фрунзенской улице ограничат с 11 мая

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, 3-я Фрунзенская улица Карта всех событий

На 3-й Фрунзенской улице в столице ограничат движение автомобилей из-за инженерных работ. Рабочие займут одну полосу на участке от улицы Ефремова до улицы Доватора с 11 мая по 14 ноября.

На месте ограниченного движения будет организована система приоритетного проезда. Кроме того, будет ликвидирована парковка.

На официальном сайте мэра Москвы отмечается, что ограничения будут действовать 24 часа.

Ранее сообщалось, что движение в районе улицы Красная Пресня ограничат с 10 мая по 15 августа.

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