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Движение на двух улицах ограничат в связи со строительством у станции «Лефортово»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на двух улицах ограничат в связи со строительством у станции «Лефортово»

Илья Ашуров

Город
Россия, Москва, Солдатская улица Карта всех событий

В связи со строительством объекта транспортно-пересадочного узла (ТПУ) на станции метро «Лефортово» будет ограничено движение на двух столичных улицах. Об этом в среду, 5 мая, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Уточняется, что с 10 мая по 30 июня для движения транспорта будет перекрыт участок Наличной улицы от дома 7 до дома 3. Также будет ограничено движение на Солдатской улице.

Движение на двух улицах ограничат в связи со строительством у станции «Лефортово»Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Ранее в дептрансе объяснили пользу снижения ненаказуемого порога превышения скорости. Отмечалось, что смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) может снизиться на десять процентов, если ненаказуемый порог превышения скорости уменьшить до десяти километров в час.

Читайте также: Дептранс рассказал о ходе строительных работ на вокзале Восточный

ограничение движения#ЦОДДдвижение
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