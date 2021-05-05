В Дептрансе объяснили пользу снижения ненаказуемого порога превышения скорости

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Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий (ДТП) может снизиться на десять процентов, если ненаказуемый порог превышения скорости уменьшить до десяти километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта столицы.

Ранее в СМИ сообщили, что российское правительство обсуждает возможность снижения порога превышения скорости, не облагаемого штрафом, до десяти километров в час. На данный момент он составляет 20 километров в час.

Как пояснили в ведомстве, чем выше максимально разрешенная скорость, тем чаще люди погибают в дорожных авариях.

— С начала 2021 года из-за высокой скорости уже произошло 205 ДТП, в которых погибли 22 человека. К сожалению, в столице превышение скорости — самое частое нарушение правил дорожного движения. На него приходится 38 процентов от всех нарушений, — пояснили в ведомстве.

Уменьшение допустимого порога превышения скорости даст возможность усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также поднимет на уровень выше дисциплину водителей, отмечает телеканал 360. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, при движении машины на скорости 50 километров час вероятность летального исхода для взрослого составляет 20 процентов. А при допустимых в России 80 километров час с учетом не штрафуемого порога данная вероятность увеличивается на 60 процентов.

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